Bestandsaufnahme zum Berliner Sonderfahrdienst WirMobil

Logo: WirMobil

Foto: WirMobil

Berlin (kobinet) 2021 veranstaltete die Cooperative Mensch eG im Haus Rosemarie Reichwein in Berlin den Mobilitätsdialog unter dem Motto: "Freie Fahrt für jeden?“ Bei dieser Veranstaltung diskutierten Vertreter*innen aus Politik, Assistenznehmende und die Geschäftsführung der Via Mobility DE GmbH gemeinsam über den neuen Berliner Sonderfahrdienst. Nach einem Jahr möchten wir eine erste Bestandsaufnahme mit dem Via-General Manager Dierk Filmer vornehmen. Eine Neuigkeit gleich vorneweg: Der Name des Angebots lautet zukünftig WirMobil, so heißt es vonseiten der Cooperative Mensch eG, die auf ihrer Internetseite das Interview veröffentlicht hat.

Link zum Interview und weiteren Infos