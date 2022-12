Mein schönstes Erlebnis: Kunstwerke im Sozialministerium

Minister für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung des Landes Rheinland-Pfalz Alexander Schweitzer

Foto: Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung des Landes Rheinland-Pfalz

Mainz (kobinet) Ein Tag am Meer, eine Schneewanderung im Winter oder gemeinsame Begegnungen: Unter dem Motto "Mein schönstes Erlebnis“ zeigt eine Ausstellung im rheinland-pfälzischen Sozialministerium Kunstwerke von Menschen mit Behinderungen. Gemeinsam mit Künstlerinnen und Künstlern eröffnete Sozialminister Alexander Schweitzer am 14. Dezember in Mainz die Ausstellung. Die Wanderausstellung mit über 100 Werken wird an verschiedenen Orten in Rheinland-Pfalz zu sehen sein. Begleitend erscheint ein Kalender mit einer Auswahl von eingereichten Bildern.

„Jeder Mensch hat einen ganz eigenen, persönlichen Blick auf die Welt. Das sehen wir auch bei den ausgestellten Bildern: Alle Künstlerinnen und Künstler haben individuelle Ideen davon, was ein schönes Erlebnis für sie ausmacht. Diese unterschiedlichen Erfahrungen und Perspektiven machen uns zu den Personen, die wir sind. Dies ist auch das Ziel der Teilhabepolitik unseres Landes. Menschen mit Behinderungen sollen über ihr eigenes Leben bestimmen können. Sie sollen so leben wie wir alle: Mittendrin von Anfang an“, betonte Sozialminister Schweitzer bei der Eröffnung der Ausstellung in Mainz.

Der Minister stellte die Kunstwerke gemeinsam mit dem Präsidenten des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV), Detlef Placzek, vor. „Das Kalenderprojekt ‚Menschen mit Behinderungen malen‘ ist ein gelebtes Beispiel für Vielfalt in Kunst und Kultur, um die persönlichen Talente von Künstlerinnen und Künstlern mit Behinderungen sichtbar zu machen und die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen im künstlerischen und kulturellen Bereich zu fördern. Es ist unser aller Ziel, dass die in diesem Projekt gewonnene Selbstverständlichkeit an Teilhabe grundsätzlich in allen Lebensbereichen der Menschen erreicht wird,“ so Placzek.

Die Ausstellung und der Kalender erscheinen im Rahmen des Wettbewerbs „Menschen mit Behinderungen malen“, der seit 1981 vom LSJV ausgerufen wird. Während der Corona-Pandemie musste die Wanderausstellung in den vergangenen Jahren ausfallen. Im Rahmen der Aktion konnten die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler Bilder erstellen, die Einblicke in die schönsten Momente ihres Lebens geben. Viele von ihnen leben in voll- und teilstationären Einrichtungen, in denen Kunst- und Maltherapien angeboten werden.

Die Ausstellung wird noch bis zum 13.01.2023 im Ministerium zu sehen sein. Der Kalender „Menschen mit Behinderungen malen“ 2023 ist beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung kostenlos per Mail unter [email protected] bestellbar oder kann über die Internetseite des Landesamtes heruntergeladen werden.