Deutscher Hörverband gegründet

Symbol für Hörhilfen

Foto: Pixabay/Clker-Free-Vector-Images

BERLIN / FREIBURG (kobinet) Um ihre Kräfte zu bündeln haben der Deutsche Schwerhörigenbund (DSB) und die Deutsche Cochlea Implantat Gesellschaft (DCIG) am 10. Dezember 2022 den Deutschen Hörverband (DHV) gegründet. Die erfolgreiche Gründungsversammlung hatte in Frankfurt am Main stattgefunden. Zu ihr hatten sich die beiden Selbsthilfeverbände gemeinsam mit Landes- und Regionalverbänden sowie weiteren Gästen getroffen.

Seit vielen Jahren stand die Idee eines gemeinsamen Verbandes im Raum, jetzt ist sie Wirklichkeit geworden. Die Deutsche Cochlea Implantat Gesellschaft e. V. (DCIG) und der Deutsche Schwerhörigenbund e. V. (DSB) haben gemeinsam mit zwölf DSB-Landes- und DCIG-Regionalverbänden den Deutschen Hörverband (DHV) gegründet.

Vorangegangen war die „Frankfurter Erklärung“ im November 2019, in der die Vorstände und Landesvertretungen beider Verbände die Gründung eines neuen gemeinsamen Verbundes verabredeten. Eine fünfköpfige Satzungskommission erarbeitete daraufhin einen Satzungsentwurf, der in mehreren Runden abgestimmt und im Frühjahr 2022 konsentiert wurde.

Auf der Gründungsveranstaltung wurde zugleich auch der Vorstand des neuen Verbandes gewählt. Dieser setzt sich zusammen aus Dr. Roland Zeh für die DCIG, Dr. Matthias Müller für den DSB, Susanne Schmidt und Pascal Thomann. Zum Vorstandsvorsitzenden wurde Dr. Harald Seidler gewählt. Seinen Sitz wird der Deutsche Hörverband in Berlin haben, zunächst unter der Adresse des Deutschen Schwerhörigenbundes. Der Verband beantragt noch in diesem Jahr die Aufnahme ins Vereinsregister.

Gründungsmitglieder des Deutschen Hörverbandes (DHV) sind die Deutsche Cochlea Implantat Gesellschaft e.V. und der Deutsche Schwerhörigenbund e. V. sowie folgende Landes- und Regionalverbände:

Cochlea Implantat Verband Baden-Württemberg e. V.

Cochlear Implant Verband Hessen-Rhein-Main e. V.

Cochlea Implantat Verband Nord e. V.

Deutscher Schwerhörigenbund – Landesverband Brandenburg e. V.

Deutscher Schwerhörigenbund Landesverband Niedersachsen e. V.

Deutscher Schwerhörigenbund Landesverband Nordrhein-Westfalen e. V.

Deutscher Schwerhörigenbund Landesverband Saarland der Schwerhörigen und Ertaubten e. V.

Landesverband Bayern der Schwerhörigen und Ertaubten e. V.

Landesverband Hamburg für Schwerhörige und Spätertaubte im Deutschen Schwerhörigenbund e. V.

Landesverband der Schwerhörigen und Ertaubten Baden-Württemberg e. V.

Landesverband der Schwerhörigen und Ertaubten Sachsen e. V.

Schwerhörigen-Verein Berlin e. V.