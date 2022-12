Warntag am 8. Dezember: Wie barrierefrei wird gewarnt?

Logo: #Warntag 2022

Foto: BBK

Berlin (kobinet) Heute, am 8. Dezember, findet zum zweiten Mal ein Warntag in Deutschland statt. Der Katastrophenschutz von Bund, Ländern und Kommunen testet an heute seine verschiedenen Warnsysteme – und die Bevölkerung darf Feedback geben, ob die Warnungen sie erreicht hat. Ein Aspekt bei den Warnungen ist die Barrierefreiheit, wie die Bundesfachstelle Barrierefreiheit mitteilt.

„Am 8. Dezember um 11 Uhr werden die Warnsysteme getestet. Es wird Warnungen per Sirenen (wo vorhanden), Radio und TV, über Websites und Social Media, auf digitalen Anzeigetafeln in Städten sowie über die Warn Apps NINA und KATWARN geben. Neu in diesem Jahr ist die Warnung per SMS über das sogenannte Cell Broadcast. Nach den Erfahrungen am Warntag 2020 und den verschiedenen Katastrophensituationen danach wurde die Einführung dieses neuen Warnsystems beschlossen und nun wird es erstmals getestet“, heißt es auf der Internetseite der Bundesfachstelle Barrierefreiheit.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) hat eine spezielle Website eingerichtet, auf der die Bürgerinnen und Bürger ihr Feedback zum Warntag geben können. Vom 8. bis 15. Dezember können dort Erfahrungen zum Warntag mitgeteilt werden.

Link zur Umfrage: https://www.warntag-umfrage.de/

Link zu den Informationen der Bundesfachstelle Barrierefreiheit zum Warntag