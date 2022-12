Fragen zur Praxis des Persönlichen Budgets

Logo der ISL

Kassel (kobinet) Die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) betreibt nicht nur seit vielen Jahren die Hotline zum Persönlichen Budget, sondern setzt sich kontinuierlich für Verbesserungen bei der Nutzung Persönlicher Budgets ein. Da die ISL in den letzten Jahren verstärkt Berichte über Probleme mit der Beantragung des Persönlichen Budgets, dem Abschluss von Zielvereinbarungen und vor allem mit trägerübergreifenden Budgets bekommen hat, hat diese nun Fragen zur Praxis der Nutzung Persönlicher Budgets formuliert. Die Erkenntnisse aus der Befragung will die Selbstvertretungsorganisation verstärkt in den weiteren Prozess der Ausgestaltung Persönlicher Budgets in verschiedene Gremien einbringen.

Folgende Fragen werden vonseiten der ISL an Budgetnehmer*innen, Beratungsorganisationen, Rechtsanwält*innen, Leistungserbringer und Leistungsträger gestellt:

1. Welche Erfahrungen haben Sie selbst gemacht, bzw. welche Rückmeldungen aus der Praxis von Leistungsberechtigten, die das Persönliche Budget nutzen, liegen Ihnen vor?

2. Welche positiven Aspekte sind Ihnen bei der Nutzung Persönlicher Budgets bekannt?

3. Welche konkreten Probleme erschweren die Nutzung des Persönlichen Budgets?

4. An welchen dieser Punkte kann man Ihrer Meinung nach ansetzen? Welche konkreten Verbesserungsvorschläge haben Sie?

5. Wo liegen bzw. was sind potenzielle Hürden/Barrieren bei der Beantragung und Bescheidung des Persönlichen Budgets?

6. Wie könnte man die Leistungsform für alle Beteiligten (zum Beispiel Leistungsberechtigte, Verwaltung) handhabbarer machen?

„Eine Beantwortung der Fragen ist auch als freier Text möglich. Im Grunde benötigen wir aber Belege und Dokumente wie zum Beispiel Widerspruchsschreiben und Widerspruchsbescheide, sehr gerne aber auch Urteile der Sozialgerichte. Diese Dokumente werden von uns anonymisiert und nur unkenntlich, das heißt ohne Namen der Sachbearbeiter, Aktenzeichen und Kennung des Leistungsberechtigten an verantwortliche aus Politik, Arbeitsgremien und Verwaltung weiter gegeben“, teilte Uwe Frevert vom Vorstand der ISL mit, der diese Rückmeldungen sammelt.

Antworten sollten bis Mitte Januar 2023 an Uwe Frevert vom Vorstand der ISL gemailt werden: E-Mail an u[email protected]

Link zur Beratungshotline zum Persönlichen Budget:

http://www.isl-ev.de/index.php/aktuelles/projekte/655-beratungshotline-persoenliches-budget?lang=de