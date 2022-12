Stillstand in Sachen Barrierefreiheit bei neuem ICE3neo beklagt

Berlin (kobinet) "Der als 'neu' bezeichnete ICE 3neo der Deutschen Bahn AG stellt nach Beurteilung der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e.V. (ISL) einen Stillstand trotz 320 km/h dar und bleibt weiterhin nicht barrierefrei. In diesen Zug kann man nicht ebenerdig, ohne Stufen, einsteigen; es befinden sich auch weniger Rollstuhlstellplätze als bisher im Abteil und es gibt nur ein Universal-WC an Bord", heißt es in einem Bericht des Nachrichtenportals ROLLINGPLANET.

Für behinderte Menschen handele es sich bei diesem Zug damit leider um eine gut vermarktete Mogelpackung. Als barrierefrei dürfe dieser nach Ansicht der ISL also nicht bezeichnet werden, heißt es im Bericht von ROLLINGPLANET.

Link zum Bericht von ROLLINGPLANET