EUTB jetzt auch im Landkreis Osnabrück

OSNABRÜCK (kobinet) Seit 2018 berät die EUTB, die ergänzende unabhängige Teilhabe-Beratung der Lebenshilfe Osnabrück unabhängig und kostenfrei beeinträchtigte Menschen, Angehörige und Fachkräfte. Mit der Weiterführung der EUTB für die kommenden sieben Jahre ist ein Ausbau des Beratungsangebotes im Landkreis Osnabrück verbunden.

Zukünftig wird das EUTB-Team der Lebenshilfe nicht nur am Borkumweg in Osnabrück vertreten sein und von dort aus bei Bedarf auch aufsuchend beraten, sondern auch in einem neuen Standort in Georgsmarienhütte. „Die Vorbereitungen für unser Engagement im Landkreis laufen derzeit auf Hochtouren“, erklärt die Leiterin der EUTB, Claudia Meyer. Dazu gehört neben der Einrichtung einer Anlaufstelle im südlichen Landkreis in Georgsmarienhütte auch die Planung von Angeboten für den nördlichen Landkreis in Bramsche und Bersenbrück „Auch dort werden wir zukünftig regelmäßige Sprechstunden anbieten, um noch näher an den Ratsuchenden zu sein“, so Claudia Meyer.