Deutscher Behindertenrat traf sich mit Bundeskanzler Olaf Scholz

Treffen des Sprecherrats des DBR mit Bundeskanzler Olaf Scholz

Foto: DBR/SoVD

Berlin (kobinet) Zum ersten Mal in dieser Legislaturperiode traf sich der Deutsche Behindertenrat (DBR) am 5. Dezember 2022 mit Bundeskanzler Olaf Scholz zum Austausch im Kanzleramt. Dass das Thema Barrierefreiheit dabei eine große Rolle spielte, das geht aus einem Tweet des DBR hervor, der vom Sozialverband Deutschland (SoVD) kurz nach dem Treffen über Twitter versendet wurde. "Barrierefreiheit muss in Deutschland besser werden. Wir brauchen konkrete Gesetze, die dies garantieren", heißt es zum Treffen mit dem Kanzler vonseiten des DBR.

Das jährliche Treffen des Sprecher*innenrats mit den amtierenden Bundeskanzler*innen ist seit 2004 in Deutschland eine gute Tradition. Hierbei werden von den Vertreter*innen des Aktionsbündnisses der Behindertenverbände aktuelle Themen und Vorhaben der Bundesregierung angesprochen.

