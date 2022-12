Sprecher*innenrat des Deutschen Behindertenrats heute beim Kanzler

Kanzleramt

Foto: Irina Tsicher

Berlin (kobinet) "Gespräch mit dem Sprecherrat des Deutschen Behindertenrates", dieser Termin steht heute ganz oben auf dem Terminkalender von Bundeskanzler Olaf Scholz. "Am frühen Nachmittag empfängt der Bundeskanzler den Sprecherrat des Deutschen Behindertenrats zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt. Im Mittelpunkt des Austausches steht die Politik für Menschen mit Behinderung. Unter anderem geht es darum, wie die Barrierefreiheit in Deutschland vorangebracht werden kann", heißt es für heute am 5. Dezember im Terminkalender von Bundeskanzler Olaf Scholz, der im Internet eingestellt ist.

Nachdem sich Vertreter*innen der Behindertenbewegung und des Deutschen Behindertenrats im Europäischen Jahr der Menschen mit Behinderungen 2003 für einen regelmäßigen Austausch mit dem Bundeskanzler eingesetzt haben und im Februar 2004 dann der erste Termin mit Gerhard Schröder stattfand, findet ein solcher Austausch nun jährlich statt.

Link zum Terminkalender des Bundeskanzlers