Ratgeber-Buch „Deutsche Leichte Sprache für öffentliche Stellen“ erschienen

Cover Buch Leichte Sprache für öffentliche Stellen

Foto: Verlag Frank & Timme Berlin

Berlin (kobinet) Im Verlag Frank & Timme in Berlin erschien das Buch „Deutsche Leichte Sprache für öffentliche Stellen“. Ein Ratgeber für die praktische Anwendung der Leichten Sprache in den Ämtern.

Das Buch wendet sich an öffentliche Stellen. Es soll den Ämtern eine umfassende Hilfe zum Thema Leichte Sprache sein. Dann wird es bald, so die Hoffnung, Formblätter in Leichter Sprache, Webseiten in Leichter Sprache, Erläuterungen zu Verordnungen und Gesetzen in Leichter Sprache und auch immer Personen mit Kenntnissen zur Leichter Sprache in den Ämtern, für alle Bürger geben. Damit wird auch für strukturelle Analphabet*innen, lernschwache, bildungsferne Menschen und auch für Deutsch lernende Migrant*innen und vielen anderen im Sprachverständnis eingeschränkte Menschen geholfen sein.

Angaben zum Buch

Autoren: Stefanie Koehler / Rocío Bernabé Caro

Titel: Deutsche Leichte Sprache für öffentliche Stellen

Anforderungen, Empfehlungen, Umsetzung

Verwaltungskommunikation, Band 1

erschienen bei Frank & Timme GmbH, Berlin, 2022

ISBN 978-3-7329-0914-8

Siehe auch die Verlagswebseite

Taschenbuch. Auch als E-Book erhältlich.