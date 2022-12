IGEL Podcast mit Olena Babeshko

Foto: IGEL

Bad Segeberg/Berlin (kobinet) Gerade um den Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen tut auch ein Blick über unsere Erfahrungswelt in Deutschland hinaus Not. Der Macher des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL), Sascha Lang, hat dazu einen Podcast mit dem Titel "Wenn der Luftschutzbunker nicht barrierefrei ist. Dabei geht es um die Erfahrungen mit dem Krieg und der Flucht von Olena Babeshko, die einen Rollstuhl nutzt, mit ihren Kindern aus der Ukraine. Es geht aber auch darum, wie die 51jährige Frau hier in Deutschland angekommen ist und mit welchen Herausforderungen geflüchtete Menschen mit Behinderung umgehen müssen. Mit Emine Kalali von der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) sprach Sascha Lang auch über ein Unterstützungsprojekt der Selbstvertretungsorganisation.

„Mit 51 Jahren seine Heimat fluchtartig verlassen und dies im Rollstuhl! Genau das musste Olena Babeshko mit ihren Kindern im Frühjahr machen, als in der Ukraine der Kreig ausgebrochen war. Wie wichtig Barrierefreiheit auch im Krieg wird, merkt man dann, wenn man mit dem Rollstuhl keinen Schutz in einem Luftschutzbunker bekommt. Ein bewegtes Interview mit Emine Kalali von der ISL über das Projekt ‚Wir Für Uns‘ und Olena Babeshko, die uns eindrucksvoll über ihre Flucht, ihre Ängste, aber auch ihr Engagement erzählt. Sie nimmt uns auch mit auf die Reise und berichtet, welche Hürden sie in Deutschland erwartet haben. Verdolmetschung von: Nadiya Kyrylenko“, heißt es in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcast.

Link zum Podcast mit Olena Babeshko und Emine Kalali

Link zu den bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast