Preissteigerungen treffen behinderte Menschen oft sehr hart

Constantin Grosch

Foto: Götz Schleser

Hameln (kobinet) "Preissteigerungen treffen Menschen mit Behinderung oft besonders hart. Nicht nur die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, die ohnehin oft eingeschränkt ist, fällt immer schwerer und schwerer. Auch bei Lebenshaltungskosten zu sparen, ist für viele keine Option. Hilfsmittel müssen weiter mit Strom geladen werden, Medikation und spezielle Ernährung müssen penibel eingehalten werden oder es darf wegen einer Erkrankung nicht zu kalt in der Wohnung sein. Auch Spritsparen durch alternative Fortbewegungsmittel wie dem Fahrrad ist nicht möglich oder wie beim ÖPNV aufgrund verschiedenster noch immer existierender Barrieren nicht alltagstauglich." Darauf macht der niedersächsische Landtagsabgeordnete der SPD, Constantin Grosch, anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen aufmerksam.

„Viele Menschen mit Behinderungen schaffen es ferner kaum auf den ersten Arbeitsmarkt. Sie sind deshalb in besonderem Maße von Armut bedroht. Denn sie erhalten für ihre Arbeit in Werkstätten oft nur ein besseres Taschengeld. Es ist daher dringend notwendig, sich auf den Weg hin zu einem sozialen Arbeitsmarkt zu machen, damit auch Menschen mit Behinderung angemessen von ihrer Arbeit leben können. Dafür ist Barrierefreiheit und Zugänglichkeit in allen Lebensbereichen notwendig“, so Constantin Grosch.



Nicht nur aus diesen Gründen, sondern auch vielen weiteren sei es ihm daher ein Anliegen, die „Bundesinitiative Barrierefreiheit“ zu unterstützen, die Bundesarbeits- und Sozialminister Hubertus Heil kürzlich gestartet hat. „Es ist überfällig, dass die Privatwirtschaft in die Pflicht genommen wird und ihre Produkte und Dienstleistungen diskriminierungsfrei anzubieten hat. Diese Themen finden sich auch im gerade geschlossenen Koalitionsvertrag für Niedersachsen wieder. Ich freue mich darauf, das Thema Barrierefreiheit und Teilhabe als Abgeordneter und Mensch mit einer Behinderung aktiver in die Landtagsarbeit einbringen zu können“, betonte Constantin Grosch.