Berliner Behindertenparlament heute auch live im Internet

Abgeordnetenhaus Berlin

Foto: Peter Thieme

Berlin (kobinet) Von 11:00 bis 16:00 Uhr tagt heute am 3. Dezember das 2. Berliner Behindertenparlament. Dieses Mal findet die Veranstaltung nicht nur online, sondern zum ersten Mal im Berliner Abgeordnetenhaus am Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen statt. Die Veranstaltung wird auch live im Internet und im Fernsehen auf ALEX Berlin übertragen. Am Parlamentstag werden heute aktuelle Fragen diskutiert sowie die Anträge abgestimmt, welche die Fokusgruppen in diesem Jahr erarbeitet haben.

„Der Parlamentstag wird live aus dem Abgeordnetenhaus übertragen:

Fernsehen: ALEX Berlin – Internet: www.youtube.com (bit.ly/BBPlive) und www.facebook.com„, heißt es in der Ankündigung.

Link zum Programm und weiteren Infos