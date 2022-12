Österreichischer Behindertenrat marschiert zu Parteizentralen

Plakat: Forderungs-Paket

Foto: Österreichischer Behindertenrat

Wien (kobinet) Auch in anderen Ländern finden in diesen Tagen Veranstaltungen zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen statt. Der Österreichische Behindertenrat wird heute, am 2. Dezember 2022, in Wien beispielsweise zu den Parteizentralen der in Österreich regierenden ÖVP und den Grünen marschieren und sein Forderungspaket überreichen. "Denn Forderungen von Menschen mit Behinderungen müssen von der Politik endlich angenommen werden", heißt es in einem Bericht des österreichischen Online-Nachrichtendienstes BIZEPS.

Zur Umsetzung die UN-Behindertenrechtskonvention wurde im Juli 2022 der zweite Nationale Aktionsplan Behinderung (für den Zeitraum 2022 – 2030) vom Ministerrat beschlossen. „Aufgrund der Mängel in diesem Aktionsplan ist nicht davon auszugehen, dass bis 2030 eine uneingeschränkte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen inmitten unserer Gesellschaft ermöglicht wird. Damit bleiben ihnen maßgebliche Menschenrechte weiterhin verwehrt“, heißt es im BIZEPS-Bericht.

Link zum BIZEPS-Bericht