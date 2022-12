IGEL-Podcast: Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im November 2022

Logo: IGEL kobinet Monatsrückblick

Foto: IGEL

Bad Segeberg / Kassel (kobinet) Über 200 Nachrichten wurden im November 2022 in den kobinet-nachrichten veröffentlicht. Darauf weist der Macher des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL), Sascha Lang, in der aktuellen Ausgabe des Podcast hin und spricht mit kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul über einige davon. Im Rückblick auf die kobinet-nachrichten zur Behindertenpolitik im November 2022 geht es u.a. um ein Jahr Bundesregierung und warum Horst Frehe aus Bremen der Kragen geplatzt ist. Und wir erfahren, warum die Aktion Mensch mit der Veröffentlichung von zwei Studien einen richtig guten Zeitpuntk gewählt hat.

„Was war denn da los? Über 200 Nachrichten wurden in 30 Tagen auf kobinet veröffentlicht. Diese werden ausgewählt aus über 1.200 Pressemeldungen, die die Redaktion pro Monat verarbeiten darf. Nur wenige schaffen es zum IGEL Podcast. In dieser Ausgabe sprechen Sascha Lang und Ottmar Miles-Paul über 1 Jahr Bundesregierung. Einen Referentenentwurf, der in die richtige Richtung geht. Warum Horst Frehe, einem wohl sehr bekannten Aktivisten aus Bremen, der Kragen geplatzt ist. Und wir erfahren warum die Aktion Mensch mit 2 Studien einen richtig guten Zeitpuntk wählte“, heißt es in der Ankündigung des IGEL-Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im November 2022.

Link zum Podcast mit dem Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im November 2022

Link zu allen bisher erschienenen IGEL-Podcasts