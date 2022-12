Deutscher Behindertenrat: Mit Frauenpower ins nächste Jahr

Staffelstabübergabe des DBR 2022

Foto: Alexander Ahrens

Berlin (kobinet) Im Rahmen der Veranstaltung des Deutschen Behindertenrats (DBR) unter dem Motto "Ich bin nicht behindert - ich werde behindert", die heute am 2. Dezember in Berlin und online stattfand, wurde der Staffelstab für den Vorsitz und das Sekretariat vom Sozialverband Deutschland (SoVD) an das Weibernet übergeben. Dr. Sigrid Arnade, die eine Grußbotschaft aus Australien schickte, lenkt nun als Sprecherratsvorsitzende den Deutschen Behindertenrat mit "Frauenpower", wie sie sagte. Barbara Vieweg vom Weibernetz, das nun das Sekretariat des DBR leitet, hat den Staffelstab für Sigrid Arnade von Michaela Engelmeier vom SoVD überreicht bekommen.

Zum ersten Mal in der Geschichte des Deutschen Behindertenrats besteht der Sprecher*innenrat des Aktionsbündnisses der Behindertenverbände nur aus Frauen, wie Sigrid Arnade betonte. Naben ihr als Vorsitzende sind darin Verena Bentele vom VdK, Hannelore Loskill von der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe und Michaele Engelmeier vom Sozialverband Deutschland (SoVD) vertreten. Für ein Jahr führt nun das Weibernetz die Geschäfts des Deutschen Behindertenrats.

Während der knapp 90minütigen Veranstaltung, die online übertragen wurde, führten verschiedene Redner*innen aus, was es in Deutschland noch zu tun gibt, um Barrierefreiheit und echte Inklusion sicherzustellen. Vor allem die nun anstehenden Gesetzgebungsverfahren zur Förderung der Inklusion auf dem Arbeitsmarkt und zur Barrierefreiheit dürften die Verbände im kommenden Jahr fordern. Denn von allein wird das nicht gehen, darin waren sich die verschiedenen Akteur*innen unter denen auch der Bundesbehindertenbeauftragte Jürgen Dusel dabei war, einig.

Die Veranstaltung kann auf YouTube verfolgt werden. Zum Anfang muss man auf Minuten 7:40 vorspulen. Die Staffelstabübergabe wird ab 1:33:45 übertragen.

Link zur Aufzeicnung der Veranstaltung des Deutschen Behindertenrats vom 2. Dezember 2022

