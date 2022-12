DBR-Veranstaltung online: Ich bin nicht behindert – ich werde behindert

Logo Deutscher Behindertenrat (DBR)

Berlin (kobinet) "Ich bin nicht behindert - ich werde behindert!" So lautet der Titel der diesjährigen Veranstaltung des Deutschen Behindertenrats, die heute, am 2. Dezember von 10:00 bis 12:00 Uhr, per Livestream im Internet übertragen wird. Dabei wird der Staffelstab für die Geschäftsführung des Deutschen Behindertenrats vom Sozialverband Deutschland (SoVD) an das Weibernetz vollzogen. Wer nach dieser Veranstaltung noch Energie hat, kann der auf 45 Minuten angesetzten Debatte des Deutschen Bundestages zum Thema Barrierefreiheit und inklusiver Sozialraum voraussichtlich ab 12:25 Uhr auf www.bundestag.de lauschen.

Ein Herzstück der Veranstaltung des Deutschen Behindertenrates werden Videos sein. Die bekannte Influencerin Ninia LaGrande trifft darin ganz unterschiedlich Betroffene, die in ihrem Leben durch verschiedenste Barrieren behindert werden. „Über den Abbau dieser Barrieren und die gesellschaftlichen und politischen Aufgaben dabei wollen wir in einer Podiumsdiskussion sprechen. Wir freuen uns sehr, dass wir Jürgen Dusel, den Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen dafür gewinnen konnten. Des Weiteren freuen wir uns, dass aus den Reihen des Deutschen Behindertenrates die Präsidentin des Sozialverband VdK Deutschland, Verena Bentele, die Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe (BAG-S), Hannelore Loskill sowie das Vorstandsmitglied der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben (ISL), Horst Frehe auf dem Podium sein werden. Marius Schwahn und Benedikt J. Sequeira Gerardo vervollständigen unser Panel. Auch Sie berichten über Barrieren in ihrem privaten und beruflichen Alltag“, heißt es in der Ankündigung des Deutschen Behindertenrats.

