Ticket-Verkauf für die Special Olympics World Games Berlin 2023 gestartet

Logo der Special Olympic World Games Berlin 2023

Foto: Special Olympics World Games Berlin 2023

BERLIN (kobinet) Am heutigen Tag ist der Ticket-Verkauf für das größte Multisport-Event in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 in München - der Special Olympics World Games - gestartet. Das größte inklusive Sportereignis der Welt wird vom 17. bis 15. Juni 2023 in Berlin stattfinden.

Für die Sportwettbewerbe sind sowohl kostenfreie als auch kostenpflichtige Tickets erhältlich. Darüber hinaus finden auch nicht-öffentliche Sportveranstaltungen statt.

Tagestickets gibt es ab 8 Euro (ermäßigt: 6 Euro), Tagestickets für Familien kosten 24 Euro. Ein ganz besonderes Angebot gibt es für all diejenigen, die nicht genug bekommen können: Mit dem „Alle Wettbewerbe“-Ticket für 32 Euro (ermäßigt: 24 Euro) haben haben Besucherinnen und Besucher überall an allen Tagen den Eintritt sicher.

Alle Informationen zu den Tickets und zum Kauf von Eintrittskarten finden sich auf der Website der Special Olympics World Games Berlin 2023