Ninia LaGrande im Gespräch mit Alexander Ahrens zum Thema Inklusion

Alexander Ahrens am Laptop

Foto: Jacqueline Hirscher

Berlin (kobinet) Inklusion ist geltendes Recht. Was das aber in der Praxis heißt, schaut sich Ninia LaGrande mit Alexander Ahrens, Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) an. "Inklusion ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, wo jeder mit dabei ist“, so bringt Alexander Ahrens es im Vorfeld der Online-Veranstaltung des Deutschen Behindertenrats (DBR) am 2. Dezember von 10:00 bis 12:00 Uhr auf den Punkt.

Link zum Interview mit Alexander Ahrens

Weitere Infos zur Welttagsveranstaltung gibt’s unter: https://www.deutscher-behindertenrat.de/

Immer noch stoßen Menschen mit Behinderungen in ihrem Alltag auf viele Barrieren. Diese machen eine gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen schwer oder unmöglich. Der Deutsche Behindertenrat zeigt diese Barrieren zur Welttagsveranstaltung am 2. Dezember 2022 unter dem Motto: ‚Ich bin nicht behindert – ich werde behindert!‘ auf. Gemeinsam leben, lernen, arbeiten und alt werden ist mehr als ein Wunsch. Inklusion ist ein Menschenrecht“, heißt es vonseiten des Deutschen Behindertenrats.