Online-Konferenz: Barrierefreier ÖPNV in Hessen

Foto von Rika Esser

Foto: GIZ

Wiesbaden (kobinet) In ihrem Newsletter weist die Beauftragte der Hessischen Landesregierung für Menschen mit Behinderungen, Rika Esser, darauf hin, dass sie am 6. Dezember von 10:00 bis 16:00 Uhr eine Online-Konferenz unter dem Motto "Barrierefreier ÖPNV in Hessen" durchführt und dazu alle Interessierten einlädt.

„Nach Eröffnung durch das Hessische Verkehrsministerium, den Rhein-Main-Verkehrsverbund sowie den Bundesbeauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen werden in sechs Arbeitsgruppen unterschiedliche Perspektiven aus dem Alltag der Menschen mit Behinderungen sowie von Expert*innen aus der Praxis auf dieses komplexe Thema beleuchtet. Die Teilnehmenden können per Chat mitdiskutiert. Die Konferenz richtet sich vor allem an kommunale Akteur*innen, da die Barrierefreiheit im ÖPNV auf dieser Ebene ein vordringliches Thema ist. Für eine erfolgreiche Umsetzung müssen dort unterschiedliche Akteur*innen zusammenwirken. Zu diesen zählen unter anderem die Verkehrsverbünde, kommunale Behindertenbeauftragte, die Verbände der Menschen mit Behinderungen und die Kommunen selbst. Die Konferenz soll den Austausch untereinander und mit weiteren Akteur*innen zum Thema fördern“, heißt es in der Ankündigung.

Nähere Informationen zum Ablauf stehen Ihnen unter dem nachfolgenden Link zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Veranstaltung wird durch DGS-Dolmetscher*innen und Schriftdolmetscher*innen begleitet. Über den nachfolgenden Link können Sie per Livestream teilnehmen und im Chat mitdiskutieren.

Link zum Livestream: https://soundline-veranstaltungstechnik.webex.com/soundline-veranstaltungstechnik-de/j.php?MTID=m50412b2fdcc130f7b5623a227de26cec

Link zum Programm: https://soziales.hessen.de/menschen-mit-behinderungen/beauftragte-fuer-menschen-mit-behinderungen/konferenz-barrierefreier-oepnv-in-hessen