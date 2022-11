Anhörung zur Sterbebegleitung und Suizidprävention

No body found to use for abstract...

Foto: Irina Tischer

Berlin (kobinet) Nach der Entscheidung des Deutschen Bundestages in Sachen Triage-Gesetzgebung, steht im Parlament ein weiteres kontroverses ethisches Thema zur Beratung an. Am 28. November ab 14:00 Uhr findet eine öffentliche Anhörung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages zur Sterbebegleitung und Suizidprävention an. Der Rechtsauschuss befasst sich in der öffentlichen Anhörung mit mehreren Vorlagen zum Thema Sterbebegleitung und Suizidprävention.

Detaillierte Informationen können der Tagesordnung unter https://www.bundestag.de/resource/blob/921592/97e271f392307bb3d9f821d576c3f551/a06_to32_oeA-data.pdf entnommen werden. Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de übertragen. Am Folgetag ist sie unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar, heißt es vonseiten der Pressestelle des Deutschen Bundestages.