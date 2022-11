Inklusive Abenteuergeschichten

Logo: Aktion Mensch

Bonn (kobinet) "In andere Welten abtauchen und auf Phantasiereisen gehen, ­das ermöglicht uns die Welt von Büchern. Was aber, wenn in den Geschichten niemand so aussieht wie ich? Das passiert Kindern mit Behinderung leider häufig. Die Buchreihe der 'Bunten Bande' möchte das ändern und erzählt Geschichten von Inklusion und Vielfalt." Darauf weist die Aktion Mensch in ihrem neuesten Newsletter hin.

Mit der Bunten Bande hat die Aktion Mensch gemeinsam mit dem Carlsen-Verlag eine Buchreihe geschaffen, die Kindern Vielfalt und Inklusion vorlebt und zeigt, wie sie als selbstverständlicher Teil eines bunten Teams gemeinsam stark sein können. Die Kernprodukte der Bunten Bande bestehen aus insgesamt sechs Geschichten. Diese können unabhängig voneinander gelesen und bearbeitet werden. Alle sechs eignen sich für die inhaltliche Arbeit in verschiedenen Unterrichtsfächern sowie auch für das fächerübergreifende Lernen und die außerschulische Projektarbeit. Jede Geschichte hat ein eigenes Schwerpunktthema, das wichtige Aspekte für ein gerechtes und inklusives Miteinander vermittelt, heißt es vonseiten der Aktion Mensch zu dem Angebot.

