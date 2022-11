Special Olympics World Games Berlin zielen auf mehr Inklusion

Logo Special Olympics Deutschland

BERLIN (kobinet) Die Mitgliederversammlung von Special Olympics Deutschland (SOD) hatte sich auf ihrer gestrigen Tagung mit Entwicklungen gesellschaftlicher Dimension befasst. Der SOD unterstrich dabei den Willen, mit der Vorbereitung der Special Olympics World Games Berlin 2023: nachhaltige Impulse für Inklusion zu setzen und dabie möglichst viele einzubeziehen.

SOD-Präsidentin Christiane Krajewski verwies in ihrer Rede auf die Dynamik der Bewegung, die sich unter dem Motto „#ZusammenInklusiv“ Deutschlands größte Inklusionsbewegung versammelt hat. „Es geht uns unter diesem Dach um die gleichgerichtete Entwicklung des Verbandes SOD und die Vorbereitung der Weltspiele mit der nachhaltigen Wirkung, die wir uns wünschen. Mit „#ZusammenInklusiv – Deutschlands größte Inklusionsbewegung“ haben wir zudem eine Dachmarke für unsere langfristigen Projekte Wir gehören dazu, LIVE und dem Host Town Programm der Weltspiele mit mehr als 200 involvierten Kommunen geschaffen. Die vernetzten Projekte werden gemeinsam von SOD, den Landesverbänden und dem Organisationskomitee der Weltspiele umgesetzt und wirken direkt in die Gesellschaft hinein.“

Beide Prozesse haben das gleiche Ziel, so die Präsidentin. Es gehe um die Schaffung von inklusiven Strukturen, die flächendeckend die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung ermöglichen. „Erst wenn die Athlet*innen ihr Wunsch- und Wahlrecht im Sport jederzeit in der Kommune und im Verein nutzen können, haben wir unser Ziel erreicht.“

Jürgen Dusel, der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen stellte dazu in seiner Ansprache fest: „Ich freue mich sehr auf die Special Olympics World Games in Deutschland. Sie werden einen wichtigen Beitrag zur Bewusstseinsbildung in Bezug auf Menschen mit Lernschwierigkeiten leisten. Voraussetzung ist natürlich, dass sie angemessen sichtbar werden – dieser Appell geht zum Beispiel in Richtung Multiplikatoren und auch in Richtung der Berichterstattung. Wichtig ist auch, dass die im Rahmen der World Games geschaffenen Strukturen in den Ländern, Städten und Kommunen nachhaltig und dauerhaft bestehen bleiben. Die Special Olympics World Games haben die Chance, dem Thema Inklusion in Deutschland starken Rückenwind zu geben. Sie bieten die Chance einer Qualitätsoffensive für Barrierefreiheit in allen Lebensbereichen.“