Mehrsprachiger Flyer über Beratungsangebot behinderter Menschen in Bremen

Flagge Bundesland Bremen

Foto: Gemeinfrei, public domain

Bremen (kobinet) Ein mehrsprachiger Flyer schafft Durchblick über das Beratungsangebot behinderter Menschen in Bremen. In dritte Auflage kann das Infoblatt nun bestellt bzw. auf der Internetseite des Landesbehindertenbeauftragten von Bremen heruntergeladen werden. Nach 2016 sowie 2019 hat das Büro des Landesbehindertenbeauftragten im November 2022 die dritte Auflage des Flyers veröffentlicht. Weitere Beratungseinrichtungen sind hinzugekommen. Zehn Institutionen aus Bremen werden nun vorgestellt, heißt es in der Ankündigung des neuaufgelgten Flyers.

Um möglichst viele Personen mit Migrationshintergrund über das Beratungs- und Unterstützungssystem für behinderte Menschen zu informieren, erscheint der Flyer mit der dritten Auflage in folgenden Sprachen:

Ukrainisch

Farsi

Arabisch

Englisch

Französisch

Russisch

Türkisch

Deutsch – herkömmlich

Der Flyer wendet sich an Menschen mit einer körperlichen, seelischen, geistigen und/oder Sinnesbehinderungen sowie an diejenigen, die mehr zum bestehenden Beratungssystem in der Stadt Bremen erfahren wollen. Das Büro ist sich im Klaren darüber, dass der Flyer nur eine Ergänzung sein kann und vor allem persönliche Kontakte für eine Vernetzung der beiden Bereiche „Behinderung“ und „Migration“ notwendig sind.

