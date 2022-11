Vernetzungskonferenz: Lehren aus der Aufnahme Geflüchteter für die Inklusion

Logo handicap international

Foto: handicap international

Berlin (kobinet) "Was können wir aus der Aufnahme geflüchteter Menschen mit Behinderung aus der Ukraine für die Inklusion geflüchteter Menschen in Deutschland lernen? Erfahrungen – Herausforderungen – Lösungswege", so lautet der Titel einer Vernetzungskonferenz, die Handicap International am 6. Dezember von 10:00 - 16:30 Uhr online durchführt.

„Seit Beginn des Ukrainekrieges engagiert sich Handicap International, wie viele andere Organisationen auch, für die aus der Ukraine fliehenden Menschen mit Behinderung. Uns ist es ein Anliegen, das enorme Engagement in diesem Feld sichtbar zu machen und den Blick auf die Situation der nicht-ukrainischen Geflüchteten mit Behinderung auszudehnen“, heißt es in der Ankündigung der digitalen Fachveranstaltung.

Link zu weiteren Infos zur Veranstaltung, zum Programm und zur Anmeldung