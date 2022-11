Interviewreihe: 5 Fragen zur Inklusion

Pfaffenhofen an der Ilm (kobinet) "5 Fragen zur Inklusion", so lautet der Titel einer Interviewreihe, die die ergänzende unbabhängige Teilhabegeratungssstelle (EUTB) der Oberbayerischen Selbsthilfe Psychiatrie-Erfahrener (OSPE) in Pfaffenhofen gestartet hat. Mit den bisher veröffentlichten acht Interviews mit ganz unterschiedlichen Akteur*innen aus der Region bietet die Interviewreihe mittlerweile einen guten Fundus darüber, was den einzelnen Akteur*innen in Sachen Inklusion wichtig ist.

„Wir planen alle paar Wochen neue Interviews zu veröffentlichen und dadurch so viele Menschen wie möglich auf das Thema Teilhabe aufmerksam zu machen und in den Dialog zu bringen. Seien Sie gespannt auf weitere sehr unterschiedliche Antworten von vielen Mitwirkenden im Bereich Teilhabe und reden Sie mit“, heißt es zu der Interviewreihe.

Link zu den bisher veröffentlichten Interviews mit 5 Fragen zur Inklusion

Diese Initiative wurde vom Projekt „Gute Nachrichten zur Inklusion“ des NETZWERK ARTIKEL 3 aufgegriffen und darüber berichtet.

Link zu weiteren guten Nachrichten zur Inklusion

Wer sich für den Newsletter zu guten Nachrichten zur Inklusion interessiert, kann sich mit einer Mail an [email protected] in den Verteiler aufnehmen lassen.