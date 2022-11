Logo: Aktion Mensch

Foto: Aktion Mensch

Bonn (kobinet) In den eigenen vier Wänden zu wohnen –und das ein Leben lang–, ist der Wunsch nahezu aller Menschen. In einer alternden Gesellschaft wird der Bedarf an barrierefreiem Wohnraum steigen. Mit der Broschüre "Gute Gründe, in barrierefreies Bauen zu investieren" möchte die Aktion Mensch alle am Bauprozess beteiligten Gewerke dafür sensibilisieren, warum es sich gesamtgesellschaftlich lohnt, in barrierefreies Bauen zu investieren.

Link zu weiteren Infos, zum Download und zur kostenfreien Bestellung der Broschüre bei der Aktion Mensch