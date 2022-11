Logo: Deutschlandradio Kultur

Köln (kobinet) "Werkstätten für Menschen mit Behinderung: Ausbeutung oder Sprungbrett?" So lautet der Titel eines halbstündiges Radiofeatures von Jelena Berner, die vor kurzem im Deutschlandradio Kultur veröffentlicht wurde. Dabei kommen auch verschiedene Akteur*innen der Behindertenbewegung zu Wort.

„Katrin Langensiepen ist Grünen-Abgeordnete im EU-Parlament und scharfe Kritikerin der Werkstätten für Menschen mit Behinderung – kurz WfbM: ‚Es ist das bestausgeweitete Billiglohn-Modell EU-weit. Nirgendwo in der EU kann ein Unternehmen so billig produzieren lassen wie in einer WfbM. Ich erinnere gern: Die Menschen haben keinen Arbeitnehmer*innen-Status. Sie haben kein Streikrecht, keinen Mindestlohn, sie haben keine Arbeitnehmer*innen-Rechte. Es ist das System, welches ich kritisiere. Das kriegt man nicht gelöst, indem wir sagen: Wir geben euch jetzt den Mindestlohn. Das ist zu kurz gesprochen‘,“ heißt es in der Ankündigung des Radiobeitrags.

Und weiter heißt es in der Ankündigung: „Die Werkstätten gelten laut Sozialgesetzbuch als Einrichtungen zur Rehabilitation, die Beschäftigten als Teilnehmer einer Rehamaßnahme, weshalb sie nicht regulär bezahlt werden müssen. Sie erhalten ein sogenanntes „Werkstatt-Entgelt“ für die Arbeit, die sie leisten – meist einfache Auftragsarbeiten für Firmen, zum Beispiel Einzelteil-Montagen.“

