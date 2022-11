Schriftzug: capital error

Foto: Karoline Glasow

Erlangen (kobinet) Die Erlanger Fotografin Karoline Glasow präsentiert ihr interaktives Fotoprojekt "capital error – Statements für mehr Bewusstsein" am 23. November um 17:00 Uhr im Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menchen ( ZSL) Erlangen in der Luitpoldstraße 42 in 91052 Erlangen. "Es ist an der Zeit Zeichen zu setzen!" Unter diesem Motto wird Karoline Glasow über ihre persönlichen Beweggründe zum aktuell laufenden Kunstprojekt capital error berichten: Müll, Fleisch, Bäume, Erinnerungsorte, Innenstädte, Digitale Welt, Handwerk, Erderwärmung, Krieg.

„capital error ist eine Kollektion mit gesellschaftskritischen Statements für (Mode-)Mutige. capital error verbindet die plakative Inszenierung einiger der großen Probleme unserer Zeit mit dem klaren Design zeitloser Schnitte. capital error will zum Denken anregen. Will helfen, Dinge aus anderen Perspektiven zu sehen. Will Mut machen, die eigenen Ansichten und Handlungen zu hinterfragen, zu überdenken, neue Wege zu beschreiten, Verantwortung zu übernehmen“, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung. Das Projekt richtet sich auch explizit an Menschen mit Behinderung, die in ihrem barrierefreien Atelier die Kleidungsstücke und Accessoires auf kreative Weise in Szene setzen können.

„Kommen Sie vorbei und erfahren Sie im persönlichen Gespräch mit der Künstlerin mehr dazu!“, heißt es in der Ankündigung.

Datum: Mittwoch, 23. November 2022

Uhrzeit: 17 Uhr

Ort: ZSL Erlangen, Seminarraum, Luitpoldstraße 42, 91052 Erlangen

Anmeldung bis 15.11. telefonisch (09131/205022) oder per Mail ([email protected]).

Weitere Informationen zur Künstlerin und ihrem Projekt gibt’s auf folgender Website: https://capitalerror.de/