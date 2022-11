Plakat Veranstaltung zur Unsichtbarkeit von Behinderung

Foto: ADB

Berlin (kobinet) Am 22. November wird von 17:30 bis 19:00 Uhr ein Online-Austausch mit dem Titel "Unsichtbarkeit von 'Behinderung' – Herausforderung für Beratung und Dokumentation“ stattfinden. Veranstalter*innen sind die Antidiskriminierungsberatung Alter, Behinderung, chronische Erkrankung aus Berlin, kurz ADB und die Berliner Register. Inhaltlich wird es um die Fragen gehen, was für Diskriminierungsfälle in der Dokumentation und der Beratung ankommen, wie darauf reagiert werden kann und wo es an Zugängen fehlt, damit Menschen ihre Rechte wahrnehmen können.

Die Veranstaltung ist als Gespräch mit dem Publikum geplant und wird in Gebärdensprache übersetzt und nicht aufgezeichnet. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an [email protected] oder Telefon (0152 0442 5746). Der Link für die Veranstaltung wird kurz vor der Veranstaltung per E-Mail geschickt.

Link zur Veranstaltungsankündigung mit weiteren Infos