No body found to use for abstract...

Foto: gemeinfrei

Rodewisch (kobinet) "Kaffee und Kuchen inklusiv in Rodewisch", so titelt das mdr-Magazin selbstbestimmt einen gut 4minütigen Fernsehbericht über einen Inklusionsbetrieb in Rodewisch im sächsischen Vogtland. Carli's Kaffeerösterei ist ein inklusives Café, das inklusive Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen bietet. So nun auch für Daniela Dressel, die bisher in der Werkstatt für behinderte Menschen gearbeitet hat und nun im Inklusionsbetrieb ein Praktikum macht.

Link zum Fernsehbericht des mdr-Magazin selbstbestimmt