Reiseerfahrungen barrierefrei aufgerollt

Logo barrierefrei aufgerollt

Foto: BIZEPS

WIEN (kobinet) Reisezeit ist eigentlich immer - zumindest Zeit des Erinnerns an gemachte Reisen oder Zeit des Planens neuer Reisen. Besonders bei der Reiseplanung weiterer Reisen sind Reiseerfahrungen anderer Reisenden sehr wichtig. Alle, die gerade jetzt über weitere Reisen nachdenken, erhalten vielleicht mit dem neuen Podcast von "barrierefrei aufgerollt" ein paar Anregungen für die nächste Reise und einige Tipps für die eigene Reisevorbereitung.

In der 54.. Sendung erzählt Christiane Link von ihren Reisen. In der 57. Sendung berichtet Andreas Pöschek von seinen Reisen. Andreas Pöschek arbeitet bei der Österreichischen Bundesbahn und ist gern mit der Bahn unterwegs. Im Podcast berichtet er über Reisen in die Länder fast der ganzen Welt.

Dieser Podcast ist im Internet nachzuhören.

54. Sendung

57. Sendung