Deutsches Team für Special Olympics World Games 2023 bekannt gegeben

Freude bei Special Olympics Athleten aus Berlin und Thüringen über ihre Nominierung für das TeamSOD für die Special Olympics World Games Berlin 2023

Foto: Foto: SOD/Michael Romacker

BERLIN (kobinet) In der Zeit vom 17. Juni bis 25. Juni 2023 werden 414 Sportlerinnen und Sportler Deutschland bei den Special Olympics World Games (SOWG) in Berlin vertreten sowie bei diesen sportlichen Wettkämpfen um Medaillen und Erfolge kämpfen.

Das TeamSOD vereint 252 Männer und 162 Frauen, die in 25 Sportarten bei den Weltspielen an den Start gehen. Die meisten TeamSOD Sportlerinnen und Sportler treten in den Mannschaftssportarten Fußball, Handball, Basketball und Futsal an.

Bei den Einzelsportarten gehen unter anderem 32 deutsche Leichtathletinnen und Leichtathleten sowie 25 Schwimmerinnen und Schwimmer an den Start.

Besonders an den Special Olympics World Games sind auch Sportarten, die sonst nicht im Rampenlicht stehen. So kämpfen 16 deutsche Sportlerinnen un dSportler im Boccia und 13 im Bowling um Medaillen.