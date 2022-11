IGEL-Podcast ganz nah dran an Triage-Entscheidung

Logo des Podcast IGEL

Foto: Sascha Lang

Bad Selgeberg / Essen / Berlin (kobinet) Mit seiner aktuellen, mittlerweile 84. Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL), hat sich dessen Macher Sascha Lang selbst übertroffen. Bereits zehn MInuten nach der Entscheidung des Bundestages zum Triage-Gesetz am 10. November führte Sascha Lang mit Dr. Maria Andrino und Ottmar Miles-Paul das Interview für den Podcast. Knapp zweieinhalb Stunden nach der Entscheidung der Bundestagsabgeordneten über das menschenrechtlich sehr umstrittene Gesetz war die Ausgabe des IGEL Podcast online. Herausgekommen ist eine äusserst hörenswerte Zusammenfassung über die Entscheidung und den Prozess zur Triage-Gesetzgebung.

„Mehr als die Hälfte der Bundestagsabgeordneten geben den Ärzten einen Freifahrtschein für Triage“, lautet der Titel des aktuellen IGEL-Podcast, in dessen Ankündigung es heißt:

„Im Dezember 2021 wurde die Bundesregierung vom Bundesverfassungsgericht aufgefordert klar zu Regeln, dass im Falle einer Triage Menschen mit Behinderung gleichwertig behandelt werden müssen. 9 Menschen mit Behinderung und ihre Unterstützer hatten geklagt. Knapp 11 Monate später passierte ein Triage-Gesetz den Bundestag. In Europa etwas einzigartiges. Wie ist das Gesetz einzuordnen? Hat es den Grund der Verurteilung aufgenommen und ausgeräumt? Was ist eigentlich Triage, gibt es das wirklich? Vor welchem Dilemma stehen oft die Ärzte?. Wir versuchen mit unserem Ad Hoc Podcast die Debatten zu analysieren, das was gestimmt wurde einzuordnen und Triage uns nochmals von einer Ärztin erklären zu lassen. Meine Gäste sind: Ottmar Miles-Paul von den kobinet-nachrichten und Frau Dr. Maria Andrino, u.a. Kinderärztin.“

