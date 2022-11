Martin Ladstätter

Foto: BIZEPS

Wien (kobinet) "Dänemark: Schon damals ein Vorbild in Sachen Persönlicher Assistenz", unter diesem Titel erinnert Martin Ladstätter vom Zentrum für selbstbestimmtes Leben BIZEPS in Wien an eine Reise nach Dänemark vor knapp 30 Jahren. Diese habe schon damals gezeigt, was mit Persönlicher Assistenz so alles möglich ist.

„Während wir in Österreich noch immer für bundeseinheitliche Persönliche Assistenz und eine gute Finanzierung des Assistenzsystems kämpfen, gab es bereits im Jahr 1994 in Dänemark ein Assistenzsystem, an dem Österreich sich 2022 ein Beispiel nehmen könnte“, heißt es in dem Beitrag von Martin Ladstätter.

Link zum BIZEPS-Beitrag von Martin Ladstätter