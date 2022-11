Logo: Aktion Mensch

Foto: Aktion Mensch

Bonn (kobinet) "In Lachen-Speyerndorf können Kinder und Jugendliche jetzt ihre Grenzen testen. Beim inklusiven Bouldern sind Teilnehmer*innen mit und ohne Behinderung dabei und trainieren so ihre Kraft und Motorik. Die Boulderwand haben sie gemeinsam aufgebaut und gestaltet und können daran jetzt über sich hinauswachsen." Auf dieses Projekt weist die Aktion Mensch in ihrem neuesten Newsletter hin.

