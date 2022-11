Ratschlag: Gute Arbeitsassistenz hat virtuelle Arbeit zum Thema

Marburg/Lahn (kobinet) Den 10. Ratschlag "Gute Arbeitsassistenz“ bietet der Deutsche Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf (DVBS) gemeinsam mit Pro Retina am 30. November von 19:00 bis 21:00 Uhr über die Plattform Zoom an. Bei diesem Ratschlag geht es um das Thema "Assistenz bei der virtuellen Arbeit“.

· Wie gelingt der Einsatz von Assistenz bei virtueller Arbeit?

· Wie kann gleichzeitig interagiert und das Meeting verfolgt werden?

– Welche Vorbereitungen kann die assistenznehmende Person treffen, damit ein effizienter Einsatz der Assistenz im Meeting funktionieren kann?

Über eigene Erfahrungen mit diesen und weiteren Fragestellungen berichten zwei erfahrene Assistenznehmende. Darüber hinaus besteht die Gelegenheit, sich mit anderen blinden und sehbehinderten Expert*innen rund zum Thema „Arbeitsassistenz“ auszutauschen, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

Interessierte können ihre persönlichen Fragen und Themenwünsche bis zum 21. November 2022 an die DVBS-Geschäftsstelle per E-Mail unter [email protected] oder per Telefon unter 06421-948880 senden und sich dort bis zum 28. November 2022 anmelden.