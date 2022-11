Gedenken an die Nacht, in der die Synagogen brannten

Hamburg (kobinet) Die Evangelische Stiftung Alsterdorf erinnert in Hamburg an die November-Pogrome 1938 mit einem Gedenk-Konzert mit der Musik jüdischer Komponist*innen. Sie nimmt dies zum Anlass, an die Opfer des Holocausts, insbesondere ihrer ehemaligen 28 Alsterdorfer Bewohnerinnen und Bewohner jüdischen Glaubens oder jüdischer Herkunft, zu erinnern. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, den 9. November, um 17.00 Uhr in der Kirche St. Nicolaus, Dorothea-Kasten-Straße /Ecke Sengelmannstraße, in 22297 Hamburg statt.

Es musizieren: lrene Kurka (Düsseldorf) Sopran und Kerstin Petersen (Hamburg) Konzertorganistin mit Werken von

Oskar Gottlieb Blarr (*1934)

Leah Muir (*1978 )

Carlo Taube (1897-1944)

Sidney Corbet (*1960)

Eduard Birnbaum (1855-1920)

Nurith Hirsch (*1942)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Mordechai Gebirtig (1877-1942)

Es sprechen:

Michael Heimann für die jüdische Gemeinde Hamburg

Daniel Abdin für den Zentralrat der Muslime in Deutschland

Pastor Uwe Mletzko für die Evangelische Kirche