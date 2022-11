160.259 arbeitslose schwerbehinderte Menschen im Oktober 2022

Verschiedene Zahlen bunt gemischt

Foto: Susanne Göbel

Nürnberg (kobinet) Im Oktober 2022 ag die Zahl der arbeitslosen schwerbehinderten Menschen in Deutschland noch knapp über 160.000. Mit 160.259 registrierten arbeitslosen schwerbehinderten Menschen ist dies die geringste Zahl seit den ersten Auswirkungen der Corona-Pandemie. Im März 2020 wurde mit 157.523 arbeitslos gemeldeten Schwerbehinderten zuletzt die Zahl von 160.000 unterschritten.

Blickt man auf die Zahlen von Oktober 2021 mit damals 166.405 arbeitslos gemeldeten schwerbehinderten Menschen, so konnte diese Zahl im Vergleich zum Oktober 2022 um gut 6.000 reduziert werden. Im Oktober 2019, also vor Beginn der Corona-Pandemie, waren allerdings nur 153.590 schwerbehinderte Menschen arbeitslos gemeldet. Hier gilt es also weiterhin Boden im Vergleich zu Vor-Pandemiezeiten gut zu machen.

Da das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) derzeit an gesetzlichen Regelungen zur Verbesserung der Inklusion auf dem Arbeitsmarkt arbeitet und beispielsweise die beschäftigungspflichtigen Betriebe, die keinen einzigen behinderten Menschen beschäftigen, verstärkt zur Kasse bitten will, bleibt abzuwarten, wie diese Vorschläge konkret ausfallen. Zu berücksichtigen ist dabei auch die Tatsache, dass über 300.000 behinderte Menschen weit unter Mindestlohn in Werkstätten für behinderte Menschen ohne nennenswerte Alternativen arbeiten müssen. Hier besteht besonderer Handlungsbedarf, wenn Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention nur annähernd ernst nimmt. Die Staatenprüfung des Fachausschusses über die Rechte behinderter Menschen der Vereinten Nationen wird sich voraussichtlich im August/September 2023 mit dem Stand der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland befassen.