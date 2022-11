Münchner außerklinischer Intensiv Kongress am 11. und 12. November

MAIK

Foto: MAIK

München (kobinet) Am 11. und 12. November findet der 15. Münchner außerklinischer Intensiv Kongress (MAIK) statt. Noch immer gehen laufend Anmeldungen ein und es ist weiterhin möglich, Tickets für den Kongress zu erwerben, heißt es vonseiten der Veranstalter*innen.

„Wir sind mit den Referierenden und Moderierenden bei den letzten Vorbereitungen. Schon die Eröffnung des MAIK soll ein unvergesslicher Auftakt für die beiden spannenden Kongresstage werden. Soeben hat uns Oliver Jünke sein Grußwort geschickt, das er per Augensteuerung für uns verfasst hat. Während man dann am 11. November 2022 der Computerstimme zuhört, sollte man sich einmal vergegenwärtigen, dass Oliver dafür einzeln 12.473 Buchstaben und Leerzeichen mit seinen Augen in seinem Monitor fixiert hat, damit sie in seinem System gespeichert werden! Bei der Eröffnung sind außerdem mit einem Beitrag dabei: Prof. Dr. rer. medic. Michael Isfort und Daniel Klein, CEO DEUTSCHEFACHPFLEGE, sowie wir als Kongresspräsident*in“, heißt es in einer Mail der beiden Kongresspräsident*innen Dr. Maria Panzer und Christoph Jaschke.

