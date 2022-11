Am Wochenende gibt es internationalen Spitzen-Rollstuhlbasketball

Plakat zum Nations Cup in Köln

Foto: RBC Köln 99ers

KÖLN (kobinet) Am Wochenende steht die 2022er Ausgabe des Nations Cup Cologne auf dem Plan der Veranstaltungen der Rollstuhlbasketballer. Dazu werden die Nationalmannschaften der Männer aus Australien, Japan und Deutschland am Bergischen Ring in Köln begrüßt. Zudem duellieren sich die Frauen Deutschlands zweimal mit den Niederlanden. Beim Nations Cup Cologne treffen die weltbesten Rollstuhlbasketballteams aufeinander. Deutschland ist mit Frauen- und Männerteam vertreten. Höhepunkt wird am Sonnabend dem 5. November sein. Die Wettkämpfe beginnen um 15.30 Uhr.

Schon zum vierten Mal ist Köln Gastgeber des Nations Cup Cologne, bei dem sich Weltklasse-Teams im Rollstuhlbasketball messen. Neben Team Deutschland spielen die Niederlande, Japan und Australien in der Domstadt. Die Zuschauer können sich dabei auch über bekannte Gesichter freuen, denn die Lokalmatadoren Lisa Bergenthal und Thomas Reier spielen für ihr Heimatland Deutschland. Für den jungen Thomas Reier ist es sogar die erste Nominierung. Auch Kei Akita startet diesmal vor den Kölner Fans für sein Team Japan.

In der Halle am Bergischen Ring in Köln-Mülheim, der Heimspielstätte des Bundesligisten Köln 99ers, nutzen die Teams ab Donnerstag, den 3. November die Gelegenheit sich mit ihren Mannschaften einzuspielen. Die Spiele am Sonnabend, dem 5. November sind für die Zuschauer öffentlich. „Wir wollen mit dem Highlight-Samstag den Schwerpunkt setzen, um den Zuschauern und Partnern den Sport gebündelt zu präsentieren“, sagt Organisator und Geschäftsführer der Köln 9ersers Sedat Özbicerler.

Den Startschuss machen um 15.30 Uhr die Deutschen Frauen gegen die Paralympic-Siegerinnen aus den Niederlanden. Anschließend spielen die Deutschen Herren um 18.00 Uhr gegen Japan.