Studium statt Werkstatt für behinderte Menschen

Ottersberg (kobinet) Der 21-Jährige Erik Bernsen gehört zu den drei Bremer Studierenden mit Lernbeeinträchtigung, die zum aktuellen Wintersemester ein Studium an der Hochschule für Künste im Sozialen (HKS) in Ottersberg begonnen haben. Auf einen entsprechenden Bericht des Weserkurier in seiner E-Paper-Ausgabe hat Henry Spradau die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht.

„Dass Menschen mit kognitiven Einschränkungen studieren, ist an den meisten deutschen Hochschulen bisher nicht vorgesehen. Sie arbeiten nach einer schulischen Ausbildung häufig in Werkstätten und haben es schwer, eine Anstellung auf dem ersten Arbeitsmarkt zu finden. Ändern will das unter anderem das geförderte Pilotprojekt ‚Artplus‘, initiiert vom Hamburger Verband Kunst und Behinderung Eucrea. Ziel des ­aktuell in den Bundesländern Hamburg, ­Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen stattfindenden Programms ist, neue Möglichkeiten der beruflichen Qualifizierung für Kreative mit Behinderung zu schaffen“, heißt es im Weserkurier-Beitrag von Kristin Hermann.

Link zum Bericht des Weser Kurier