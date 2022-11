Ein Leben nach einem Genickbruch

Leben mit Behinderung

Foto: Pixabay/GDJ

LEIPZIG (kobinet) Nach einem Badeunfall vom Hals abwärts gelähmt und dennoch mit seiner Querschnittslähmung zurück ins Leben gekämpft - das ist jetzt das Leben des jungen Punkrocker Gabor Schneider. In einem Filmporträt für die MDR-Sendung "Selbstbestimmt" stellt Tabea Hosche diesen jungen Mann vor und zeigt, dass ein selbstbestimmtes Leben mit Behinderung möglich ist.

Am Leben will Gabor auch als Querschnittgelähmter voll teilhaben. Zusammen mit seinem Pflegeteam reist er zu Konzerten und Festivals, checkt dabei die Barrierefreiheit und gibt darüber in seinem Youtube-Kanal als Mr. Wheelchair Auskunft. Was es sonst noch über Gabor Schneider zu erzählen gibt, das berichtet dieser mdr-Beitrag.