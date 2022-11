Aktionstag zur Altersabhängigen Makula-Degeneration (AMD)

Logo: PRO RETINA Deutschland

Bonn (kobinet) Mit dem neu ins Leben gerufenen bundesweiten AMD-Tag macht der Verband PRO RETINA Deutschland auf die Altersabhängige Makula-Degeneration (AMD) aufmerksam. Rund sieben Millionen Menschen in Deutschland leben mit der Netzhauterkrankung, die oftmals zur Erblindung führt. In Veranstaltungen informiert die Selbsthilfeorganisation am AMD-Tag und in der AMD-Aktionswoche vom 19. bis zum 26.11.2022 über Ursachen, Prävention, Diagnose und Therapie von AMD.

„AMD ist fast so weit verbreitet wie Diabetes. Trotzdem ist die Netzhauterkrankung weitgehend unbekannt. Das wollen wir mit dem AMD-Tag ändern“, erklärt Dario Madani, Vorstandsvorsitzender von PRO RETINA Deutschland. Der AMD-Tag wird zukünftig am dritten Samstag im November begangen. Zugleich startet mit dem AMD-Tag die AMD-Aktionswoche.

