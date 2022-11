Online-Veranstaltung zu Verwaltungsverfahren

Projekt-Banner: Das lass' ich mir nicht bieten

Foto: ISL

Berlin (kobinet) Im Rahmen des Projektes "Das lasse ich mir nicht bieten! Ermutigung zur (individuellen) Rechtsdurchsetzung“ bietet die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) einen Austausch zum Thema Verwaltungsverfahren an. Referieren wird an beiden Tagen Marianne Schörnig, die als Fachanwältin für Sozialrecht tätig ist. Sozialleistungen – egal auf welchem Gebiet – gibt es in der Regel nicht ohne Verwaltungsverfahren. Mit dem zweiteiligen Workshop werden die Teilnehmenden in die Lage versetzt, Rechte und Ansprüche in allen Sozialleistungsbereichen zu erkennen und durchzusetzen, sowie unberechtigte Forderungen von Ämtern und Behörden abzuwehren, heißt es in der Ankündigung der Online-Veranstaltungen, die am 11. und 12. November stattfinden und für die noch einige wenige Plätze frei sind.

Der 1. Teil der Veranstaltung findet am Freitag, 11. November 2022 von 16:00 Uhr bis 18:30 Uhr und der 2. Teil am Samstag, 12. November 2022 von 11:00 bis 13:30 Uhr.

Link zu weiteren Infos und zur Anmeldung