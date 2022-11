IGEL-Podcast: Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im Oktober 2022

Logo: IGEL kobinet Monatsrückblick

Foto: IGEL

Bad Segeberg (kobinet) "6 Gründe warum aufregen und freuen so nah beieinander liegen", so hat der Macher des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL), Sascha Lang, die aktuelle Ausgabe des Podcast tituliert. Im Rückblick auf die kobinet-nachrichten zur Behindertenpolitik im Oktober 2022 geht es u.a. um das aktuelle Thema Triage, warum die bayerische Sozialministerin weit weg von der UN-Behindertenrechtskonvention ist und um guten Nachrichten zur Inklusion, die Sascha Lang seinem Gesprächspartner Ottmar Miles-Paul von den kobinet-nachrichten entlockt hat.

„Mein Gesprächspartner Ottmar Miles-Paul von den kobinet-nachrichten weiß nie, über welche News ich mit ihm in unserem Rückblick sprechen werde. Da er die News auch nicht alle selber schreibt, ist es immer wieder eine tolle Überraschung. Aber es gelingt uns immer, die Themen wundervoll losgelöst von den Artikeln zu analysieren und sie gegebenenfalls nochmals tiefer zu besprechen. Wie weit wir im Thema Triage sind, warum die bayerische Sozialministerin weit weg von der UN-BRK ist, was für Ottmar Miles-Paul die guten Nachrichten zur Inklusion waren, alles das haben wir in die Episode 82 gepackt.“ So heißt es in der Ankündigung des IGEL-Rückblicks auf die Behindertenpolitik des Monats Oktober 2022.

Link zum IGEL-Monatsrückblick auf den Oktober 2022

Link zu allen bisher erschienenen IGEL-Podcasts