Gehörlos im Ehrenamt

Bonn (kobinet) 2Cindy nimmt uns mit zum Übungsplatz vom Technischen Hilfswerk. Sie macht dort die Grundausbildung für Ehrenamtliche und erzählt uns, wie sie als gehörlose Person mit den anderen kommunizieren kann. Für den Ernstfall hat sie eine ganz besondere Technik dabei", heißt es in der Ankündigung eines entsprechenden YouTube Beitrag der Aktion Mensch in ihrem neuesten Newsletter.

„Wie benutzt man einen Motorentrennschleifer und was ist das überhaupt? Bei der ehrenamtlichen Grundausbildung des Technischen Hilfswerk, kurz THW, werden genau solche Fragen beantwortet! Doch wie ist es eigentlich, als Gehörlose die THW-Ausbildung zu absolvieren? Um dieser Frage nachzugehen, nimmt uns Cindy einen Tag mit und zeigt, welche Hilfsmittel sie nutzt und warum sie sich für das Ehrenamt beim THW entschieden hat! Engagiert ihr euch auch ehrenamtlich, dann erzählt es uns in den Kommentaren!“ So heißt es zum YouTube-Video.

Video: Gehörlos in der THW-Ausbildung