Broschüre: Reise durch Bremisches Behindertengleichstellungsgesetz

Arne Frankenstein mit E-Rolli unterwegs

Foto: Tristan Vankann / fotoetage

Bremen (kobinet) "In der Broschüre 'Teihabe behinderter Menschen. Eine Reise durch das Bremische Behindertengleichstellungsgesetz' nimmt Uwe Boysen uns mit auf eine Reise durch das Bremische Behindertengleichstellungsgesetz. Die Reise wird auf dem Weg hin zu einer inklusiven und gleichberechtigten Gesellschaft mit einem Zug unternommen, dessen unterschiedliche Abteile die die unterschiedlichen Abschnitte des Gesetzes beherbergen. Die gelungene Art der bildhaften Erläuterungen ermöglicht einen verständlichen Einstieg in die Broschüre und verhindert, dass man sich auf der Reise in einem Dschungel aus Paragraphen verirrt", heißt es in einer Ankündigung des Büros des Landesbehindertenbeauftragten von Bremen.

Link zur neuen Broschüre:

https://www.behindertenbeauftragter.bremen.de//sixcms/media.php/13/2022-10-27%20-%20Boysen%20Brosch%C3%BCre%20BremBGG%20-%20Final%20-%20Internetversion.pdf