Neu bei NO LIMITS

Für Neugierige ab 5 Jahren

Foto: Philipp Weinrich

Berlin (kobinet) Tanzendes Philosophieren über Dinge - für Neugierige ab 5 Jahren. Das bringt das Feld-Theater für junges Publikum, das erstmals am Festival NO LIMITS teilnimmt. 50 Minuten lang wenden sich Jan Rozman, Julia Keren Turbahn und Jan Kress an taube und hörende Menschen.

Ich wusste nie, dass ein Ding so viel kann. Ich dachte nie, doch nun fange ich an. Was kann ich und was kann der Schwamm? Denk ich noch oder denkt der Kamm? So wird das Stück vom Theater am Berliner Winterfeldtplatz (Gleditschstraße 5) angekündigt. Welche Dinge gibt es überhaupt um uns herum und was kann man mit Dingen alles so machen?

Jan Kress ist Schauspieler, Tänzer und Performer. Seit 2020 arbeitet er an der inklusiven Gestaltung des Programms. Er organisiert die Reihe „Let’s talk about … INKLUSION“, bietet inklusive Workshops an, berät Performance Gruppen in Richtung visuelle Kommunikation und macht selbst bei Projekten und Produktionen mit. Darüber hinaus unterrichtet Jan Kress alle Mitwirkenden in Gebärdensprache.