IGEL-Podcast: Sind die wahnsinnig – Blind auf die Piste?

Logo des Podcast IGEL

Foto: Sascha Lang

Bad Segeberg (kobinet) In der aktuellen Ausgabe des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) geht es um das Angebot des Sportverein Sportsgeist e.V. Dieser bietet in Zusammenarbeit mit dem Institut für Sportwissenschaft der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und der Skischule Kiel im März 2023 eine Skireise mit Skikurs für blinde und sehbehinderte Menschen nach Norwegen an. Der Macher des IGEL-Podcast Sascha Lang sprach mit Philine Beckmann und Florian Wrobel über das Projekt.

„Der Sportverein Sportsgeist e.V. bietet in Zusammenarbeit mit dem Institut für Sportwissenschaft der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und der Skischule Kiel im März 2023 eine Skireise mit Skikurs für blinde und sehbehinderte Menschen nach Norwegen an. Das Projekt snow&eyes wird nun zum achten Mal durchgeführt. Hier wird nicht Langlauf praktiziert, sondern richtig Ski-Alpin. Philine Beckmann und Florian Wrobel erzählen in der aktuellen Ausgabe wie das geht, was die Teilnehmer*innen erwartet. Anmelden bis 20.12.2022 per Mail an [email protected] Im Interview wurde aus Pheline, Celine, dafür möchten wir uns entschuldigen“, heißt es in der Ankündigung des aktuellen IGEL-Podcast.

